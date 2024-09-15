قوات الاحتلال تشدد حصارها على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حصارها المفروض على الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في مدينة الخليل.

وأوضح مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي، أن قوات الاحتلال عززت إجراءاتها الأمنية حول الحرم، وزادت نقاطها العسكرية والحواجز التي انتشرت بين أحياء البلدة القديمة ومدخل الحرم.

وأشار الرجبي إلى أن القوات المتمركزة على بوابة الحرم شددت إجراءاتها، حيث قامت بتوقيف المصلين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الدخول إلى أروقة الحرم.

ووصف الرجبي هذه الإجراءات بأنها عنصرية، تستهدف بيوت العبادة، وتحد من قدرة المسلمين على أداء صلواتهم واحتفالاتهم الدينية بطمأنينة.