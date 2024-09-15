البنك الإسلامي الفلسطيني يوقع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة DMCC

وطن: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة DMCC وذلك بما يسهم في تعزيز التمويل الإسلامي في فلسطين من خلال حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للمركز في مدينة دبي بحضور مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي والسيد باتريك غاتا ممثلاً عن مركز دبي للسلع المتعددة DMCC ومدير عام جمعية البنوك في فلسطين السيد بشار ياسين والمستشار في التمويل الإسلامي السيد أمجد نصر .

وقال السعدي إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يأتي في إطار جهود البنك لتعزيز الشراكات على المستوييين الإقليمي والدولي بهدف الارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية في فلسطين من خلال تفعيل وإطلاق حلول مالية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في الصيرفة الإسلامية والحلول المالية والاستثمارية المرتبطة بها على مستوى العالم.

وأضاف السعدي: "رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي نمر بها في فلسطين إلا أننا نواصل المضي في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك وبخطى واثقة، حيث جرى مؤخراً إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية الإسلامية بما يعزز التجربة المصرفية لعملائنا، وبكل تأكيد فإن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفؤ لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على امتثال كافة أعمال البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

من جانبه قال مدير عام جمعية البنوك في فلسطين السيد بشار ياسين إن تعزيز شراكات القطاع المصرفي الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي يسهم في تعزيز استقراره واستدامة نموه وتطوره رغم كافة الظروف والتحديات، مؤكداً أن البنك الإسلامي الفلسطيني حقق العديد من الإنجازات في هذا الجانب من خلال شراكات مميزة تسهم في الارتقاء بالصيرفة الإسلامية في فلسطين وتلبية احتياجات و تطلعات جمهورها من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.

