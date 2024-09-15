"كتائب القسام" تعلن مقتل وجرح جنود من جيش الاحتلال في كمين مركب في رفح

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام،في بلاغ عسكري، أنه في عملية مركبة بحي الجنينة قرب مسجد عباد الرحمن شرق مدينة رفح قام المقاتلون باستهداف جرافة عسكرية من نوع دي 9 بقذيفة الياسين 105.

وأضافت أنه "فور تقدم قوة النجدة للمكان، تم استهداف ناقلة جند بجوارها عدد من الجنود بقذيفة الياسين 105 وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

ويأتي هذا الاعلان بعد أيام من جيش الاحتلال انه استطاع القضاء على كتيبة رفح التابعة للقسام.