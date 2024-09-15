"هذه البداية فقط" .. مصادر: اليمن لن يكتفي بهدف واحد و"تل أبيب" ليست آمنة

رام الله – وطن: أكدت مصادر يمنية، صباح اليوم الأحد ان القوات المسلحة اليمنية ان تكتفي بهدف واحد في ردها على عدوان الاحتلال الذي استهدف سابقا ميناء الحديدة، مؤكدة ان "تل أبيب" غير آمنة وعلى الاحتلال أخذ هذا التهديد على محمل الجد.

وقالت المصادر لقناة الميادين إن الأسلحة اليمنية ستستمر في استهداف البنك الذي رسمته وخططت له جيداً في يافا وغير يافا.

وقالت المصادر إن "اليمن يعد للحرب مع العدو بتكتيك متعدد ويعرف أن الحرب طويلة ويبني قدراته العسكرية الاستراتيجية على هذا الأساس".

وتابعت "على العدو الإسرائيلي ومن يقطن في كل فلسطين المحتلة توقع الأسوأ ما دام العدوان على غزة والضفة الغربية مستمراً".

ولفتت المصادر ان "البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية سيكشف التفاصيل وهدف العملية والأسلحة المستخدمة والرسائل الأخرى".

وأوضحت ان "الجيش اليمني يدرس جيداً منظومات الدفاع لجيش العدو كما درس تماما أنظمة الدفاع في البوارج الأميركية في البحر الأحمر سابقاً".

وأكدت المصادر ان "اليمن توصل لتقنيات جديدة استخدم جزء منها لاستهداف البوارج الأميركية في البحر والتي بدورها فشلت في اعتراض هذه التقنيات".

وأشارت الى ان "اليمن أوصل سابقاً طائرة يافا المسيرة إلى هدفها وسيستهدف بأسلحة جديدة بنك أهداف استراتيجي ولا يمكن أن يتوقع العدو زمان ومكان العمليات القادمة".

وتابعت المصادر ان "على العدو الإسرائيلي ألا يعتمد على منظوماته الدفاعية من الآن وصاعداً، وان الجيش اليمني وعد بتنفيذ عمليات دقيقة ومفاجآت وسينفذ كل وعوده بلا استثناء ولن يكون هناك رد فقط بل سيتبع ذلك عمليات دقيقة ومدروسة واستراتيجية ونوعية ومستمرة".

وفي تعقيب أولي على استهداف تل أبيب صباح اليوم، قال القيادي في جماعة القوات المسلحة اليمنية، نصر الدين عامر "هذه هي البداية وضمن مسار سيستمر ويتصاعد أولاً لإجبار العدو على وقفه عدوانه بحق الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان ضد بلدنا."

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله ناصر الدين عامر إن الدفاعات الجوية فشلت والصاروخ اليمني وصل، وعمق العدو أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية، وان المسيرات وصلت سابقا والآن الصواريخ دون اعتراض والمستقبل يخفي الكثير.