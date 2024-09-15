صاروخ يمني يُسقط دفاعات "اسرائيل" بكاملها ويضرب تل أبيب.. المفاجآت لم تنتهي

رام الله - وطن: بصاروخ يمني واحد أطلق فجر اليوم، سقطت جميع انظمة الدفاعات الجوية في التصدي له ووصل الى هدفه، بعد ان دب الرعب من شمال فلسطين الى أقصى جنوبها.

ودوت صافرات الإنذار فجر اليوم في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، مع تفعيل جميع أنظمة الدفاع الجوية، التي أطلقت صواريخها الاعتراضية للتصدي لصاروخ أطلق من اليمن، الذي نجح في الوصول الى هدفه قرب تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان الصاروخ الذي أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة على بعد 6 كيلومترات من مطار اللد، فيما ذكرت مصادر عبرية ان الصاروخ ضرب محطة للكهرباء.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال ان الصاروخ الباليستي قطع حوالي 2000 كيلومتر واستغرق 15 دقيقة للوصول إلى هدفه.

وذكرت وسائل إعلام عبرية ان منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وأصيب 5 مستوطنين حسب المصادر العبرية اثناء هروبهم ومحاولة وصولهم للملاجئ مع دوي صافرات الإنذار.

وقالت القناة 14 العبرية ان ما حدث هو فشل للجبهة الداخلية والدفاع الجوي، حيث كان يجب أن يتم التعامل مع التهديد خارج حدود "إسرائيل".



وقالت وسائل إعلام عبرية ان الأسئلة الصعبة بعد إطلاق الصاروخ من اليمن على وسط "إسرائيل": لماذا تم اكتشاف الصاروخ في مرحلة متأخرة؟

واضافت ان الصاروخ اليمني وصل إلى "تل أبيب" بعد أن اخترق الدفاع الجوي الإسرائيلي والمجال الجوي لعدد من الدول العربية.

ولفتت مصادر عبرية الى أن الحدث لم ينته بعد فاليمن وعد بمفاجآت وليس بمفاجأة واحدة.