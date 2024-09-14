طوفان الأقصى في اليوم 345.. نتنياهو يوسع القتال مع حزب الله والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ345، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توسيع القتال مع حزب الله، وبصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

وشهدت مناطق متفرقة من مدينة رفح إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال الإسرائيلي، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل غربي مدينة رفح.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 41 ألفًا و182 شهيدًا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و280 جريحًا، وفقًا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ظهر اليوم السبت.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ345: