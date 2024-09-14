وزير الدفاع اليمني ورئيس الأركان: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت لن تتوقعها "إسرائيل"

وطن: أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد العاطفي في حكومة صنعاء، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري، "لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل" أن ما هو "آت إليكم سيكون أشد وأقسى مما شهدتموه في الماضي".

وشدّد الوزير ورئيس الأركان، في برقية تهنئة بمناسبة المولد النبوي، أن "الأعداء ذاقوا طعم الهزيمة في البحار"، وما حصل في البحر "ليس ببعيد عن البر".

وقال اللواءان، إنهما سيجعلان من الرد اليمني، على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه ميناء الحديدة، "كابوساً على الأعداء" يهدد أمنهم، معتبرين أن رسالتهم هي تحذير للاحتلال، "فالأيام المقبلة تحمل مفاجآت لن يتوقعونها".



وأشاروا إلى أنهم قد "أعدوا للاحتلال مفاجآت لن يتخيلها أبداً"، مؤكدين أن القوات المسلحة اليمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها ستبقى على أهبة الاستعداد "لحماية أوطاننا ومقدساتنا".



كذلك، جدد اللواءان تأكيدهم، أن اليمن "سيرد بقبضة من حديد" ولن يتسامح أو ينسى، وسيجعل "العدو يندم على يوم اعتدائه علينا"

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد نجحت يوم الثلاثاء، في آخر عملياتها، من إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9"، هي الـ9 من هذا النوع، في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة في شمال غرب اليمن، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وفي هذا السياق، أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم السبت، أنّ جبهة اليمن في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدّس" مستمرة بكلّ فاعلية وتأثير، رغم قيام التحالف الدولي بأكثر من 700 غارة وقصف بحري، "لم تفده في الحد من العمليات العسكرية، في البحار، أو تنجح في ردعها وتوقفها".