لإبرام صفقة الأسرى.. عشرات الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" والقدس المحتلة

وطن: يتظاهر عشرات الآلاف من "الإسرائيليين"، في "تل أبيب" والقدس المحتلة، ومناطق متفرقة من فلسطين المحتلة، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة.

وشارك آلاف المتظاهرين، في تجمّع خارج مقر جيش الاحتلال، في "تل أبيب" للأسبوع الثاني على التوالي، حيث شارك في الأسبوع الأول نصف مليون "إسرائيلي"، وفقاً للمنظّمين.

ويتهم المتظاهرون نتنياهو بعرقلة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار وعقد صفقة لإطلاق الأسرى، بعد إصراره على سيطرة الاحتلال على "محور فيلاديلفيا"، وبهدف "إحباط صفقة قد تهدّد سلامة حكومته اليمينية".

وطالب الآلاف من المتظاهرين، باتفاق لإطلاق سراح الأسرى، وعملوا على قطع الطريق أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة.

وفي هذا السياق، أبلغ رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، آباء الجنود الأسرى في قطاع غزة، إنه "ليس متأكّداً من وجود أي شخص لإعادته إلى المنزل"، خاصةً مع مرور الوقت من دون التوصّل إلى أيّ اتفاق، وأنه أكد هذا القلق أمام "المستوى السياسي"، وفقاً لـ"القناة 12"العبرية.

كما أشار نائب سابق لرئيس أركان جيش الاحتلال يائير غولان، إلى أن نتنياهو يعتبر أن "الحفاظ على ائتلافه أهم بكثير من حياة 101 رهينة". مضيفاً أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى، من شأنه أن يجلب وقف إطلاق النار في الشمال.

وشدّد في مقابلة، على أن "العصيان المدني" مشروع في مواجهة حكومة "تدمّر دولة إسرائيل"، معتبراً أنه "من غير الوطني مساعدة نتنياهو على البقاء في السلطة".