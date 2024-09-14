نتنياهو يقرر توسعة القتال مع حزب الله

وطن: قالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم السبت إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر توسيع القتال مع حزب الله.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله إن إسرائيل "بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو يسعى لتصعيد متدرج على هذه الجبهة، وفقا للقناة نفسها.

ويأتي قرار نتنياهو توسيع العمليات العسكرية بالشمال، في ظل توقعات بأن تتم المصادقة رسميا غدا الأحد على اعتبار إعادة سكان البلدات الحدودية شمال إسرائيل إلى بيوتهم هدفا من أهداف الحرب الحالية.

قرار منتظر

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أن هذا القرار سيتم اتخاذه خلال الجلسة المقررة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من 11 شهرا على بدء الحرب على قطاع غزة وامتدادها لجبهة الشمال، وفي ظل تأكيدات من نتنياهو على ضرورة تحقيق هذه الغاية.

كما أكد وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قبل أيام أن القتال سيستمر في غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، ملوّحا بنقل العمليات نحو الجبهة الشمالية.

وخلال زيارة تفقدية في محور نتساريم وسط قطاع غزة، قال غالانت إن جيش الاحتلال مستعد لنقل مركز الثقل العسكري من قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية بسرعة، تحسبا لأي سيناريو، في إشارة إلى تصاعد ضربات حزب الله اللبناني على مواقع شمال فلسطين المحتلة.

المصدر : "الجزيرة"