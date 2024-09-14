سلسلة غارات للاحتلال على عدة بلدات جنوب لبنان

وطن: شنت طائرات الاحتلال مساء اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية والمُسيرة استهدفت بلدات: كفر كلا، ودير سريان، وشيحين، وعيترون، والطيبة، والصرفند، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية.

كما استهدفت غارة للاحتلال منطقة البقاع قرب الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت مصادر إعلامية أن الغارات على الطيبة والصرفند أسفرت عن وقوع اصابات بحسب المعلومات الأولية.

يتبع..