الاحتلال ومستوطنوه يهاجمون المواطنين شرق بيت لحم

وطن: هاجمت قوات الاحتلال، ومستوطنون، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات بحماية قوات الاحتلال، وتصدى لهم الأهالي لإخراجهم من الأرض.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشار صويص إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال حاصروا عددا من منازل المواطنين وسط ترهيب ساكنيها خاصة الأطفال والنساء.