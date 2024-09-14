جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق شمال قطاع غزة

وطن: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطنين في مناطق واسعة شمال قطاع غزة، بإخلائها قسرا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة "إكس": "إلى كل المتواجدين في أحياء المنشية، والشيخ زايد، ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إخلاء مناطق سكنهم".

وعلى مدار الأشهر الماضية، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء قسرا لمناطق واسعة في غزة.

واضطر آلاف المواطنين إلى النزوح من أماكنهم مشيا على الأقدام، حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة وبعض الأمتعة الأساسية مثل الأغطية والفراش وقليل من الأطعمة.