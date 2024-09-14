5 شهداء بقصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

وطن: استشهد 5 مواطنين، بعد عصر اليوم السبت، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر، إثر قصف طيران الاحتلال مدرسة "شهداء الزيتون" التي تؤوي نازحين في محيط مسجد الشافعي داخل حي الزيتون بغزة.

وفي تصريح أولي، قال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت شهيدا و6 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "شهداء الزيتون" بمدينة غزة.

ولاحقا، أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية إلى 5 شهداء.

يُذكر أنّ الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من استهدافه لمدارس ومراكز الإيواء التي تضم آلاف العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة، والذين اضطروا للنزوح تحت النار إليها بعد أن دُمرت منازلهم وأحياؤهم، ظنًا منهم أنها آمنة.

وبحسب معطيات صدرت حديثا عن "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة قبل نحو شهر، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 172 مركز إيواء منذ اندلاع الحرب، من بينها 152 مدرسة تابعة للأونروا، وحكومية وخاصة، مأهولة بالنازحين.