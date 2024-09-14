الاحتلال يقتحم الفندق وينصب حاجزا عسكريا عند مدخل كفر لاقف شرق قلقيلية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، قرية الفندق شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال العسكرية انتشرت على طول الشارع الرئيس وسط قرية الفندق، ونصبت حاجزا عسكريا، وأعاقت تنقل المواطنين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة في المكان.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت ظهر اليوم، بلدة جيوس شرقا، وداهمت عدة منازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.