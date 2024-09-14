للمرّة الأولى.. حزب الله يستهدف قاعدة "282" الإسرائيلية قرب بحيرة طبريا

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، أنّها قصفت بمسيرات انقضاضية مقر لواء حرمون "810" في ثكنة "معاليه غولاني" مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه وجنوده ‏وأصابت هدفها بدقّة.‏

واستهدف مقاتلو ‌‏‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر السبت (بالتوقيت المحلي)، مرابض مدفعية ‏الاحتلال في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مُباشرة.‏

وكذلك، استهدف مقاتلو المقاومة قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة (282) شمالي غربي بحيرة طبريا (شمالي فلسطين المحتلة).

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانٍ لها إنّها استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة (282) في "يفتاح إليفليط" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وجاء في بيان المقاومة أنّ هذه العملية جاءت رداً على ‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفررمان، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.

من ناحيته، أفادت مصادر صحفية في جنوبي لبنان بأنّ القاعدة (282) في "يفتاح إليفليط" تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية نحو 18 كلم، وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في "جيش" الاحتلال.

ولفتت إلى أنّ هذه المرّة الأولى التي تُستهدف القاعدة (282)، وهي تضمّ أسلحة النيران والصواريخ الدقيقة، ومقر قيادة فرق احتياط بالإضافة إلى مركز تسليح مُتقدّم.

كما أشارت إلى أنّ "صلية صليات صواريخ مُكثّفة أُطلقت من لبنان في اتجاه عمق الجليل الأعلى".

وفجر اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في "عميعاد"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وفي عمليةٍ ثانية نفّذتها اليوم أيضاً، دمّر حزب الله دبابة "ميركافا" إسرائيليةً على طريق "‏رويسات العلم – زبدين"، بحيث اشتعلت النيران فيها بعد استهدافها بصاروخٍ موجّه.

المصدر: "الميادين"