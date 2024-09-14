تركيا: تشييع الناشطة عائشة نور إيغي والتي قتلها الاحتلال في الضفة

وطن: شيّع الأتراك، اليوم السبت عقب صلاة الظهر، الناشطة التركية الأميركية الشهيدة عائشة نور إيغي في مدينة آيدن (غرب تركيا)، والتي قُتلت برصاص "جيش" الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في مظاهرةٍ سلمية في الضفة الغربية، وذلك بحضور وفد حكومي وجمع من السياسيين.

ومن مدينة آيدن التركية، صرّح رئيس البرلمان بأنّ "إسرائيل" هي التي تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وعلى أميركا الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي.

وكان جثمان الشهيدة قد نُقل إلى تركيا، صباح أمس الجمعة، بعد رحلةٍ جوية بدأت من مطار اللد (بن غوريون) في فلسطين المحتلة، مروراً بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وصولاً إلى إسطنبول.

واستُقبل الجثمان بمراسم رسمية حضرها والي إسطنبول داود غُل، وعدد من المسؤولين. ونُقل جثمان الشهيدة إيغي إلى هيئة الطب الشرعي في أزمير حيث استغرق التشريح نحو 4 ساعات، ثم إلى مدينة آيدن تمهيداً للتشييع، اليوم السبت.

وعلى صعيدٍ آخر، أُقيمت صلاة الغائب على روح الناشطة في عددٍ من المدن التركية، من بينها إسطنبول وأنقرة وبورصة وإسكي شهير وكوتاهيا وكوجالي، بمشاركةِ مسؤولين محليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حشود من المواطنين.

وأعرب المشاركون في تلك الفعاليات عن إدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، مؤكدين تضامنهم مع عائلة عائشة نور إيغي ودعمهم للقضية الفلسطينية.

منظمة تركية أميركية تدعو إلى "تحقيق كامل"

دعت اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأميركية "تاسك"، إلى إجراء "تحقيق شفاف وعادل وكامل" بعد استشهاد الناشطة عائشة نور إيغي، على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وقالت "تاسك"، وهي منظمة مجتمع مدني إنّ "من واجب حكومة الولايات المتحدة حماية مواطنيها داخل البلاد وخارجها".

وفي وقتٍ سابق، شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على أنّ أنقرة ستقوم بكلّ الخطوات القانونية لمحاسبة "إسرائيل" على قتل الناشطة التركية، في الضفة الغربية، وستُقدّم دعوى في محكمة العدل الدولية.

المصدر: "الميادين"

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على الناشطة التركية عائشة نور إيغي (26 عاماً)، يوم الجمعة 6 أيلول/سبتمبر الجاري، أثناء مشاركتها في تظاهرة ضد الاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.