د. بدر زماعرة يكتب لوطن: التعليم الشعبي في فلسطين: الأمل المتجدد في زمن الحرب على غزة

في خضم الحرب المستمرة على غزة، ومع اقتراب عام على بدء العدوان الأخير، لا تزال مشاهد القتل والتدمير ماثلة أمام أعيننا وأمام أكثر من 600 ألف طالب/ة حرموا من حقهم في مواصلة تعليمهم الحر والآمن، حيث يجد التعليم الرسمي نفسه في وضع صعب ومعقد بعد تدمير 90 % من مباني المدارس الحكومية البالغ عدد أبنيتها 307، والجزء المتبقي من المدارس التابعة للوكالة والقطاع الخاص اصبحت مراكز للايواء يصعب إعادة استخدامها وأصبح من المستحيل على الطلاب الوصول إلى مرافق التعليم المعتادة.

في ظل هذه الظروف، يبرز التعليم الشعبي كأداة حيوية لضمان استمرار التعليم وتخفيف الأثر السلبي للحرب على الأطفال والمجتمع.

وهنا لا بد لي وان اشارككم تجربتي خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، عندما كنت واحداً من الاف الطلبة الذين استفادوا من جهود التعليم الشعبي في الضفة الغربية في ذلك الوقت، ربما لم ادرك بشكل كامل أهمية هذه الجهود. ولكن مع مرور الزمن، أدركت كم كان لهذا النوع من التعليم تأثير عميق على حياتي وحياة الكثيرين، ادركت بعد حين كمية ونوعية وأهمية الجهود الشعبية التي بذلت لتعليم طلاب فلسطين في ظل الاغلاق الشامل للمدارس الفلسطينية .

ادركت ان الجهود التعليمية المنظمة من قبل المجتمع المحلي هدفت بالأساس الى توفير التعليم والخدمات التعليمية للأطفال في ظروف غير مستقرة. حيث تجاوز التعليم الشعبي النظام التعليمي الرسمي المتعطل بفعل الحرب، واعتمد على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية لضمان وصول التعليم إلى الفئات المتضررة.

وهنا لا بد لي من استعراض أهمية التعليم الشعبي الان في غزة فهو بارقة وبصيص الامل فهو سيساهم في استمرار عملية التعلم مع إغلاق المدارس ويوفر بديلاً يمكن أن يحافظ على مستوى جيد من التعليم ويقلل الفجوة التعليمية الهائلة، مما دفعنا في منتدى شارك الشبابي الى افتتاح ما يزيد على 50 صف تعلمي بالشراكة مع المجتمع المحلي وشركاء دوليين .

وهو استجابة سريعة ومرنة حيث يتيح القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة بشكل أسرع من النظام التعليمي الرسمي، ويساهم في دعم الصحة النفسية للأطفال في أوقات الحرب، ويكون للأطفال حاجة ماسة إلى بيئة تعليمية مستقرة تدعم صحتهم النفسية. ويوفر للأطفال شعورًا بالاستقرار والروتين، مما يمكن أن يخفف من تأثير الصدمات النفسية ويساعدهم في التعامل مع الضغوطات النفسية الناتجة عن النزاع.

ويعزز الروح المجتمعية والتضامن بين أفراد المجتمع. العمل التطوعي من قبل الآباء والمعلمين المحليين يعزز الروح المجتمعية ويشجع الناس على المساهمة في تحسين حياة الآخرين، مما يقوي النسيج الاجتماعي في أوقات الأزمات.

ولضمان تعزيز فعالية التعليم الشعبي في غزة، يمكن تبني الأفكار التالية:

• يمكن للمجتمعات المحلية انشاء مراكز تعليمية في أماكن آمنة .

• دعم وتعزيز جهود المتطوعين الشباب والآباء والمتقاعدين والمعلمين .

• التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي وتوفير التدريب والموارد اللازمة للمتطوعين والتعاون مع المنظمات الإنسانية بهدف توفير الدعم المالي واللوجستي وإدخال المواد والاحتياجات.

• رغم التحديات الكبيرة، ينبغي العمل على إدخال التكنولوجيا في التعليم الشعبي حيثما كان ذلك ممكنًا، لتطوير العملية التعليمية وتحسين نتائجها.

بالختام التعليم الشعبي في فلسطين هو أكثر من مجرد نشاط تعليمي، فهو حركة مقاومة سلمية، ورغم التحديات التي يواجهها، إلا أنه يظل شمعة مضيئة في الظلام الدامس، تحمل أملًا بمستقبل أفضل.