منظمة البيدر: مستوطنون يقتحمون بأغنامهم تجمعا بدويا شمال غرب اريحا

وطن: اقتحم مستعمرون، اليوم السبت، بأغنامهم مساكن المواطنين في قرية عرب المليحات البدوية شمال غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريحات صحفية، بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا بأغنامهم عرب المليحات في نهاية طريق المعرجات شمال غرب اريحا، ورعوا أغنامهم في أعلاف وسط بيوت المواطنين، ومنعوا السكان من إخراج مواشيهم من الحظائر .

وأشار مليحات إلى أن التجمعات البدوية تتعرض لضغوط متزايدة ومتنوعة من قبل المستوطنين، بسبب حالة الضعف التي تعيشها التجمعات البدوية، وسياسات حكومات الاحتلال تجاهها،عبر التصعيد التي تزيد وتيرته بسبب تحويل حكومة الاحتلال خطة الحسم التي وضعها رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في عام 2017 إلى برنامج عمل لحكومة نتنياهو، وذلك من خلال الحرب على غزة واعتداءات المستوطنين بالضفة والتي ترافق العمليات العسكرية للجيش، وأن خطة الحسم جاءت تتويجا لتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة.