مقاومون يتصدون لاقتحامات الاحتلال.. واعتقال مواطنين في الضفة

وطن: تصدّى مقاومون فلسطينيون، اليوم السبت، لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمناطق وبلدات عدّة في الضفة الغربية.

وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، أنّها اشتبكت بالأسلحة الرشاشة وبالعبوات الناسفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين في نابلس شمالي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد خالد ابو رانجو (الاوزي) بعد اقتحام منزله داخل مخيم العين في نابلس.

في السياق نفسه، قالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" إنّ مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم العين، مضيفةً أنّ مقاتليها استهدفوا التحرّكات العسكرية بعبوةٍ ناسفة مُعدّة مُسبقاً، محققين إصاباتٍ مُؤكّدة.

وفي عملية سابقة وتحت بند سمح بالنشر، كشفت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" أنّها نفّذت عملية قنص استهدفت مستوطن إسرائيلي على جبل "جرزيم" بتاريخ 2-6-2024، مؤكدةً أنه تم تحقيق إصابة مؤكدة، وبعدها اقتحمت قوّة مُشاه إسرائيلية نابلس من جبل الضاحية وتمكّن مقاتلو "سرايا القدس" من إمطارها برشقاتٍ كثيفة من الرصاص بصورةٍ مُباشرة، مُحققين إصاباتٍ دقيقة.