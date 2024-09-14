المحلل السياسي نعمان العابد يكتب لوطن: ملاحظات على مقال دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى

بداية اتمنى ان تؤخذ هذه الملاحظات من باب النقد الايجابي وحرية التعبير والتي تميزت به ثورتنا على مدار التاريخ واكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني….. برأيي ان دولة رئيس الوزراء الفلسطيني (د. محمد مصطفى)، قد جانب الصواب في مقالته، من حيث اختياره لمجلة امريكية وهي مجلة نيويورك تايمز لنشر مقالته وهي بعنوان " خطة اليوم التالي لقطاع غزه"، وكأن الرسالة المقصود توجيهها للإدارة الأمريكية، والتي تقف بكل قوتها العسكرية والدبلوماسية إلى جانب دولة الاحتلال في حرب الابادة التي تخوضها بحق شعبنا وقضيتنا الوطنية، وكنت كغيري نتمنى على دولته ان يخص صحيفة او صحف محلية في مقالته، لان المعني الاول والأخير بما ذكره الدكتور هو الشعب الفلسطيني وليس الشعب الامريكي او الادارة الأمريكية……!!!! اولا : استغرب الحديث عن خطة بهذا العنوان وكأن قطاع غزه المستهدف من العدوان وحده، او وكأن دولته وحكومته يستطيعون الان التصرف والتحكم في الضفة الغربية والقدس الشرقية كما وكأنه لا احتلال فيهما، فكان لزاما ان الخطه تشمل اراضي دولة فلسطين المعترف بها من العالم ومؤسساته الدولية… ثانيا: استغرب الحديث عن اليوم التالي، وإغفال اليوم الحاضر ، وإغفال الحديث عن الابادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال، وإغفال الحديث عن الشهداء والجرحى والأسرى وتدمير الممتلكات وكل ما تقوم به دولة الاحتلال، فهذه ليست حرب كما ذكر في المقاله فهذا عدوان واحتلال وإبادة جماعية، وخطط صهيونيه تنفذها دولة الاحتلال سواء في الضفه الغربية حيث تقيم دولتك او في القدس وقطاع غزة!!!!!! ثالثا: استغرب الحديث عن نيتكم اتخاذ قرارات وتعيينات تقوم بها دولتك وحكومتك بعيدا عن الشعب الفلسطيني الوحيد صاحب الحق والولايه في اختيار قياداته ومستقبله، وما النضال الوطني الفلسطيني إلا لان نكون احرار نمتلك قرارنا ومصيرنا، بعيدا عن وصاية الدول ووصايه المؤسسات الدولية التي تستعبد الشعوب كالبنك الدولي وغيره والتي يبدو اعتماد جل خطتكم على تمكين ووصاية هذه المؤسسات المستعمرة للشعوب….. رابعا : قد غفلت دولتك ان الاحزاب والتنظيمات الوطنية والسياسية والنضالية الفلسطينية هي الاساس في كل حراك رسمي او شعبي، ولا يجوز بجرة قلم لإرضاء امريكا وغير امريكا نشطب تاريخ هذه التنظيمات والأحزاب والحركات النضالية الفلسطينية عندما تؤكد دولتك وتشير ان حكومتك غير حزبيه وكأن الحكومات الحزبية والوطنية هي مشكلتنا!!!!!! خامسا : استغرب التركيز والإشارة فقط على تشكيل قوة الشرطة في قطاع غزه، علما ان هناك نظام اساسي فلسطيني وقوانين فلسطينية واتفاقيات دولية تحدد التشكيلات الامنية والعسكرية والشرطية الفلسطينية في كل آراضي دولة فلسطين، ولا يحق لاي كان ان يشطب او يلغي بلحظه ودون الرجوع للشعب الفلسطيني اي من هذه الحقوق الراسخة لشعبنا، سواء اتفقنا على طبيعة عمل هذه الاجهزة او اختلفنا، ولكن هي موجوده وثابته وستبقى كذلك…… سادسا: في معرض حديث دولتك عن المؤسسات الدوليه فلم تذكر قرارات الشرعية الدولية التي ناضل شعبنا وقيادته سنوات للحصول على هذه القرارات عبر دماء الشهداء والجرحى وآهات المعتقلين والمبعدين وغيرهم……. في النهاية وحسب قرائتي فإن المقاله كانت موجه لتخطب ود الادارة الامريكية، والأخطر من ذلك ان في ثنايها محاولة لتأسيس نظام سياسي بعيدا عن الفصائل الوطنية وبعيدا عن التاريخ النضالي الفلسطيني وبعيدا حتى عن تطلعات الشعب الفلسطيني وانجازاته الوطنية وارجو ان آكون مخطأ في تحليلي وقراءتي…… "برجاء العلم ان القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني وبناء دولة وليست مشكلة إنسانيه واقتصادية". نعمان توفيق العابد محلل سياسي وباحث قانوني