حزب الله يقصف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل في "عميعاد"

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجيستية في "عميعاد"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، وذلك في الساعات الأولى من السبت.

وفي عملية ثانية نفّذها السبت أيضاً، دمّر حزب الله دبابة "ميركافا" إسرائيليةً على طريق "‏رويسات العلم – زبدين"، بحيث اشتعلت النيران فيها بعد استهدافها بصاروخ موجّه.

وأعلنت المقاومة أنّ هذين الاستهدافين يأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء الذي استهدف بلدة الأحمدية.

وتُضاف العمليتان إلى أخرى نفّذها حزب الله الجمعة، رداً على الاعتداء على الأحمدية، واستهدف فيها موقع "حدب يارين" بصواريخ "بركان"، مصيباً إياه بصورة مباشرة، ما أدى إلى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه.

يُذكر أنّ حزب الله نفّذ الجمعة 9 عمليات ضدّ الاحتلال دعماً للمقاومة في قطاع غزة، بينها استهداف موقع "الرمثا"، في تلال كفرشوبا المحتلة، ومرابض المدفعية في "الزاعورة".

واستخدم حزب الله الأسلحة الصاروخية في هاتين العمليتين، محققاً إصابةً مباشرة في كل منهما.

المصدر: الميادين