صحة غزة: 74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة

وطن: قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، يوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، منع دخول الدواء إلى القطاع بقرار سياسي، الأمر الذي جعل 74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة.

وبين "البرش"، في تصريح، أن الاحتلال يمنع دخول الدواء والغذاء بقرار سياسي، مشيرا إلى أن 83% من المستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع غير متوفرة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد، وأن 60% من مخزونات الأدوية في القطاع أصبحت فارغة تماما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر 140 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية.