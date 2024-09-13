طوفان الأقصى في اليوم 344.. الاحتلال يمنع دخول الادوية الى غزة وحرب الإبادة متواصلة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ344، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وشهدت مناطق متفرقة من مدينة رفح إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال الإسرائيلي، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متواصل غربي مدينة رفح.

فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، منع دخول الدواء إلى القطاع بقرار سياسي، الأمر الذي جعل 74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة، وأن 83% من المستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع غير متوفرة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ344: