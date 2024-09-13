الاعلام العبري: حزب الله أطلق أكثر من ألف مسيرة.. تصل إلى أهدافها دون اعتراض

وطن: أشارت القناة الـ"13"، الإسرائيلية، إلى أنّ "مسيّرات حزب الله تشكل التحدي الأساس أمام الدفاع الجوي، وهي تصل الى أهدافها دون القدرة على اعتراضها".

وأضافت: "رأينا أكثر من ألف مسيرة أطلقت نحو الشمال منذ بداية الحرب حتى الآن".

من جهته، قال قائد المنطقة الشمالية السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوسي بيلد، لقناة "كان" العبرية، إنّ ما يحدث اليوم في الشمال هو "انتصار استراتيجي مذهل لحزب الله"، مشدداً على أنه إذا لم تكن "إسرائيل" حازمة في تطبيق قراراتها، "مع تسوية أو بدون تسوية، فنحن لن نعيش هنا".

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام عبرية أنّ الولايات المتحدة الأميركية "لا تريد الوصول إلى الحرب في الشمال، وهي معنية بمنعها بأي ثمن".

كذلك، قالت محللة الشؤون السياسية في القناة "الـ12" العبرية، دانا فايس، إن الأميركيين نقلوا رسالة إلى المستوى السياسي في "إسرائيل"، مفادها: "لا تذهبوا إلى مغامرة كهذه، لا تبدؤوا حرباً في الشمال، سيكون لها ثمن باهظ جداً".

المصدر:"الميادين"