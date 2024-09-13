3 شهداء في غزة ورفح

وطن: أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الجمعة، انتشال ونقل 3 شهداء، استشهدوا برصاص وقصف قوات الاحتلال على مدينتي غزة ورفح.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر إنهم نقلوا شهيدا و4 جرحى إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، عقب إطلاق مروحية إسرائيلية الرصاص عليهم في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

كما أكدت مصادر طبية انتشال شهيدين (رجل ونجله) من منطقة "ثلاجة زغلول" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونقلهما إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.