إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية الطبقة جنوب الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في قرية الطبقة جنوب الخليل.

وقالت مصادر محليةن إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية الطبقة واعتلت سطح منزل فيها، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق أمام مسجد خرسا ببلدة دورا جنوب الخليل، ومنع الاحتلال المواطنين من المرور مشيًا على الأقدام عند بوابة مخيم الفوار المغلقة امام المركبات.

كما حطم مستوطن يرتدي زي جيش الاحتلال سياجا في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، واستفز المستوطنون المواطنين أثناء اقتحامهم وتجولهم بين المنازل في قريتي إصفي والطوبا جنوب الخليل.