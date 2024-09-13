الدفاع المدني بغزة يدعو النازحين لتحصين أماكن إيوائهم للوقاية من منخفض جوي

وطن: دعا الدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين النازحين إلى تحصين أماكن إيوائهم للوقاية من تأثيرات منخفض جوي متوقع الاسبوع القادم.

ونقل الدفاع المدني عن الأرصاد الجوية توقعاتها بسقوط أمطار منتصف الأسبوع القادم.

وأهاب بالمواطنين في جميع محافظات قطاع غزة لاسيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء والمنازل المتضررة الاهتمام بتحصين أماكن إيوائهم للوقاية من آثار ومخاطر مياه الأمطار.

وقال أن حصار المواطنين النازحين فيما يسميها الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الإنسانية في مساحة لا تتجاوز 11% من قطاع غزة يفاقم معاناة النازحين ويزيد من انتشار الأمراض والأوبيئة لاسيما لدى الأطفال وكبار السن، بفعل طبيعة التربة وتدمير البنية التحتية وقنوات تصريف المياه، الأمر الذي يهدد حياتهم وسلامتهم.

وطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيجاد أماكن إيواء تقي المواطنين النازحين من مخاطر مياه الأمطار.