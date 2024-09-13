حزب الله يستهدف قوة للاحتلال في "بركة ريشا": احتراق آلية وسقوط قتلى وجرحى

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، اليوم الجمعة، استهداف قوةً من الجمع الحربي لدى وصولها إلى موقع "بركة ريشا"، وذلك بعد متابعة ومراقبة لجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّدت المقاومة، في بيان، تحقيق إصابات مباشرة، ممّا أدى إلى احتراق آلية للاحتلال وسقوط إصابات بين قتيل وجريح، مشيرةً إلى أنّ هذا الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وكانت المقاومة قد نفذت سلسلة من العمليات، في وقتٍ سابق اليوم، ضدّ ثكنات الاحتلال في "زبدين" و"بيريا" وقاعدة "فيلون"، بالإضافة إلى استهداف موقعي "المرج" و"بياض بليدا".

وجاءت هذه العمليات بعدما استهدف حزب الله، فجر اليوم، القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا" بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة كفرجوز، الذي أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء بينهم طفل.

وفي هذا السياق، أقرّت وسائل إعلامية عبرية بأنّ طائرات سلاح الجو حاولت اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله، إلا أنها انفجرت في قاعدة "عميعاد" شمالي فلسطين المحتلة.

كما أكّد اللواء في الاحتياط لدى جيش الاحتلال، غرشون هكوهين، أنّ "حزب الله يظهر منحى تصاعدياً شديداً في الرسم البياني الهجومي من ناحية الحجم ومديات الإطلاق التي توسع منطقة القتال".

المصدر:"الميادين"