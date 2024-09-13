تشيلي تنضم لقضية الإبادة الجماعية في غزة ضد "إسرائيل"

وطن: أعلنت محكمة العدل الدولية أن دولة تشيلي قدمت، أمس الخميس، إعلانا بالانضمام لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن الحرب على قطاع غزة.

وقال بيان صحفي للمحكمة إن إعلان تشيلي التدخل في القضية جاء استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحك.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.

ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح جنوبي القطاع، لكن حكومة الاحتلال رفضت الامتثال للقرار.