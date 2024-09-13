بن غفير يعين المسؤول عن انتهاكات المستوطنين بالأقصى قائدا لشرطة الاحتلال في القدس

وطن: عين وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، أمير أرزاني الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المستوطنين في المسجد الأقصى قائدا لشرطة الاحتلال في القدس.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، سلسلة تعيينات جديدة أقرها بن غفير بعد توصية من مفتشها العام داني ليفي، وفق تصريح مكتوب الجمعة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تصريحها إن “العميد أمير أرزاني سيعيَّن قائدا لشرطة القدس، وستتم ترقيته إلى رتبة لواء”.

وأضافت أن “العميد موشيه بينشي سيعين قائدا لشرطة الضفة الغربية، وستتم ترقيته إلى رتبة لواء”.

وشملت القائمة سلسلة تعيينات أخرى في مناطق عدة.

وقالت صحيفة “هآرتس”، الجمعة: "تمت ترقية ضابط شرطة شارك بنشاط في تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي/ الأقصى إلى رتبة لواء وتم تعيينه رئيسًا لشرطة القدس، في حين تم تعيين سكرتير الأمن لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسؤولاً عن الشرطة في الضفة الغربية".

وأضافت: "كان كلا التغييرين جزءًا من قائمة طويلة من التعيينات الجديدة التي اتفق عليها مؤخرًا بن غفير ومفتش الشرطة الجديد داني ليفي”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن “أمير أرزاني كان يشغل منصب قائد شرطة الاحتلال في القدس بالإنابة، ولكن تعيينه أصبح الآن دائمًا. وبناءً عليه تمت ترقيته من عميد إلى لواء”.

وقالت: “يعتبر تعيين أرزاني أمرا في غاية الحساسية في ضوء دوره في تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف. وقد أدت هذه التغييرات إلى صدامات مع المصلين المسلمين وإدانات دولية”.