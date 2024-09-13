طولكرم وطوباس تشيعان 10 شهداء

وطن: شيعت جماهير غفيرة في محافظة طوباس، اليوم الجمعة، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا بقصف من طائرة مُسيرة، خلال العدوان الإسرائيلي على المدينة قبل يومين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء الخمسة في ساحة مستشفى طوباس التركي الحكومي، ثم جاب المشيعون شوارع مدينة طوباس، وسط الهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتوجه المشيعون بجثامين الشهداء إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل مواراتهم الثرى، حيث دفن أربعة شهداء في مدينة طوباس، هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، فيما ووري جثمان الشهيد طلبة محمود جميل بشارات (18 عاما) الثرى في مسقط رأسه بلدة طمون.

كما شيعت جماهير غفيرة في محافظة طولكرم، بعد صلاة الجمعة، جثامين خمسة شهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس، الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وصواريخه خلال عدوانه على المدينة ومخيميها.

والشهداء الخمسة هم: هبة الله شحادة حلاوة (21 عاما) من مخيم طولكرم، وعماد الدين خضر مسعد شحادة (28 عاما)، ومحمد ناصر عطية (19 عاما)، وأحمد مجدوبة (25 عاما)، من مخيم نور شمس، وصلاح الدين البدوي (21 عاما) من ضاحية شويكة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وجاب المشيعون شوارع المدينة ومخيميها، وعرجوا على منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ومن ثم الصلاة على جثامينهم الطاهرة في مسجدي الشهداء في مخيم طولكرم، وأبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، ومواراتهم الثرى في مقبرتي الشهداء في نور شمس وضاحية ذنابة.

كما شيع الأهالي خلال جنازة الشهداء، جثماني المواطنتين خلود الخطاري وسميرة جمعة أبو جاموس، اللتين توفيتا في منزليهما خلال عدوان وحصار الاحتلال لمخيم طولكرم، وتم مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء في ذنابة.

وكان الشهيد مجدوبة ارتقى برصاص الاحتلال في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ظهر الثلاثاء الماضي، فيما استشهدت شحادة في منزلها في المخيم في اليوم ذاته.

وارتقى الشهداء شحادة والبدوي وعطية بقصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة كانوا يستقلونها في منطقة عزبة الحاج مسعود في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.