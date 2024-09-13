استنادا لمعلومات لدى المقاومة .. النائب عن حزب الله ابراهيم الموسوي يؤكد صحة ما نُشر حول خسائر الاحتلال في عملية "الأربعين"

رام الله - وطن: يواصل الاحتلال تكتمه عن نتائج العملية التي نفذها حزب الله ردا على اغتيال قائده فؤاد شُكر، رغم تأكيدات مصادر مختلفة ان العملية التي استهدفت قاعدة غليلوت قرب تل أبيب نجحت، وان نحو 6 مسيرات انقضاضيه وصلت الى هدفها تحديدا وحدة 8200.

ونشرت قناة الميادين يوم أمس نقلا عن مصادر أوروبية مطلعة ان العملية نجحت وألحقت خسائر كبيرة بقوات الاحتلال وأنها تسببت بقتل 22 جنديا واصابة 74 آخرين.

وتعقيبا على ما نشر قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي للميادين ان الحزب "ينتظر المزيد من المعلومات التي قد نكشف عنها لاحقاً بشأن خسائر الاحتلال في رد "يوم الأربعين".

وأكد الموسوى ما نشرته الميادين استنادا لما لدى المقاومة من معلومات قائلا "الآن أستطيع القول وبلغة يقينية أنه لدينا معلومات ومعطيات تجعلنا نطمئن بأن ما أوردته الميادين هو دقيق جداً"، لافتا ان "العدو اعتاد استخدام آلة التضليل الإعلامية لكنه لم يجرؤ أن يصطحب الصحافيين إلى القاعدتين ليكذب معلومات المقاومة".

وقال الموسوى ان المقاومة اعتادت إذا أرادت أن تدلي بأي معلومة أو تؤكدها أن تعتمد تعدد المصادر من أجل الحفاظ على المصداقية، مضيفا "معلوماتنا من داخل فلسطين المحتلة ومن مصادر خارج فلسطين تواترت وتقاطعت وأكدت ما نقلته الميادين".



وكانت الميادين قد نقلت عن مصادر أمنية أوروبية، أنّ الضربة التي وجهها حزب الله إلى مقرات الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" وقاعدة "عين شيمر"، حققت "نجاحاً كبيراً"، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف ضباط وعناصر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وأكّدت المصادر أنّ الاستهداف، الذي ردّ حزب الله من خلاله على اغتيال الشهيد فؤاد شكر، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وصل إلى 22 قتيلاً و74 جريحاً.

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أشار، في حديث متلفز، في الـ25 من آب/أغسطس الفائت، إلى أنّ الهدف الأساسي لعملية الرد على اغتيال الشهيد فؤاد شكر، "السيد محسن"، والتي نفذتها المقاومة الإسلامية، هو قاعدة "غليلوت" المركزية التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، "أمان"، ووحدة "8200"، بالقرب من "تل أبيب".

وأعلن السيد نصر الله إطلاق إسم عملية "يوم الأربعين" على العملية، وأنه تقرر تنفيذها في يوم أربعين الإمام الحسين، مؤكداً وصول "عدد معتدّ به من المُسيّرات إلى هذين الهدفين، لكن العدو يتكتم، إلا أنَّ الأيام والليالي هي التي ستكشف حقيقة ما جرى هناك".