مستوطنون يسممون أغنام المواطنين في "عرب المليحات" بأريحا

وطن: تسبب مستوطنون ، فجر اليوم الجمعة، بنفوق عدد من رؤوس الأغنام، وذلك بعد تسميمها، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن الدلائل تشير إلى أن السم وضع في المياه التي كانت تشرب منها الأغنام، ما تسبب في نفوق أكثر من 50 رأسا منها، تعود للشقيقين سليمان ومحمد علي مليحات.

وأضاف مليحات أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من اعتداءات المستعمرين المستمرة التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.