النيران لا تزال مشتعلة في حاملة النفط "سونيون" في البحر الأحمر

وطن: أفادت مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن السفن في البحر الأحمر ستحاول مجدداً، قطر ناقلة نفط محترقة إلى منطقة آمنة خلال الأيام المقبلة.

وتعرضت سفينة "سونيون" لهجوم من قبل القوات المسلحة اليمنية، الشهر الماضي، خلال إبحارها إلى اليونان محملة بنفط عراقي ثقيل.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن القوة الأوروبية في البحر الأحمر القول عبر منصة إكس إنها "مستعدة لتسهيل عملية إنقاذ جديدة، من خلال حماية السفن التي سوف تقطر ناقلة النفط".

وتعرضت سونيون لهجوم يوم 21 أغسطس (آب) الماضي، ولاتزال النيران مشتعلة بها. ولم يتم استكمال جهود سابقة لإنقاذ السفينة خشية ألا تفلح عملية سحبها. وقال الاتحاد الأوروبي أيضاً إنه "لا توجد علامة على وجود تسرب نفطي من شحنة السفينة".