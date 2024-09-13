الاحتلال يعتقل مواطنين وينكل بآخرين في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين ونكلت بآخرين، في الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب أحمد ماهر السويطي، عقب مداهمة منزل ومحال تجارية ومنجرة لعائلته وتفتيشها، وإلحاق أضرار كبيرة بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف نايف العواودة، عند حاجز عسكري قرب قرية خرسا جنوب الخليل.

وفي بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، احتجزت مجموعة من المستعمرين المسلحين المواطن عدي عويضات في منطقة الزعفران، واستولت على مركبته، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ببلدة بني نعيم شرقا، واعتدت عليهم بالضرب.