البنتاغون تعيد "روزفلت" إلى قاعدتها: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمر مهم حالياً

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "أمر مهم في الوقت الراهن"، وأضاف: "نعتقد أن لدى إسرائيل حاجة ملحة استراتيجياً وأخلاقياً لحماية المدنيين في غزة".

وفي نفس السياق، أعلن البنتاغون أنّ حاملة الطائرات "يو أس أس روزفلت"، غادرت الشرق الأوسط "وهي في طريقها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأشار إلى أنّ وزارة الدفاع تقيم "باستمرار وجود حاملات الطائرات في منطقة عمليات القيادة الوسطى وسنبقي على قوات كافية هناك".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، قد أعلنت في تموز الماضي، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي في البحر الأحمر، بعد مغادرة حاملة الطائرات "آيزنهاور" ومجموعتها، البحر الأحمر في 22 حزيران/يونيو الماضي، على إثر مرور 7 أشهر على نشرها في المنطقة، لدعم الاحتلال الإسرائيلي أمام الهجمات التي يشنّها اليمن نصرةً لغزة ومقاومتها، وبعد تعرّضها لعدّة هجمات عبر الصواريخ والمسيّرات من قبل القوات المسلحة اليمنية أدّت إلى انكفائها.