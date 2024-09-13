الاحتلال يعتقل مواطنا من عزبة الجراد شرق طولكرم ‫

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ليث عصفور بعد مداهمة منزله، وسرقت اجهزة هواتف نقالة ومبلغ من المال بعد تفتيش المنزل، واعتدت على ذويه بالضرب.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال مزرعة المواطن أحمد مروان أبو غالية في بلدة بلعا شرق طولكرم بعد اقتحامها للبلدة، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، كما داهمت منزل المواطن مجدي السباعي في منطقة المعاصر في البلدة، وفتشته واخضغت سكانه للتحقيق، دون ان يبلغ عن اعتقالات.