بالكاتيوشا.. حزب الله يستهدف قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا" بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وأكدت في بيانها، أنّ هذا الاستهداف رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز.

وتقع هذه القاعدة شمالي شرق مدينة صفد، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 12 كلم.

وهي المرة الثانية التي تستهدف فيها منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وتضم مقر قيادة كتيبة "الباتريوت" وكتيبة القبة الحديدية، وتحوي منظومات تحكم وسيطرة خاصة بالدفاع الجوي الصاروخي.

المصدر: الميادين