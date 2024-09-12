إصابة 5 مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال في الظاهرية

وطن: أصيب خمسة مواطنين بينهم طفل، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية عدة أحياء في بلدة الظاهرية، ونشرت دورياتها على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، ومواطنين بشظايا الرصاص، أحدهما طفل أصيب في الفك، وجرى نقلهم إلى المستشفيات.