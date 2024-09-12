شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

وطن: استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 6 مواطنين من عائلة واحدة، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى قصف منزلين لعائلتي "العاجز" و"الشاعر" في المخيم.

وأصيب 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الهور في المخيم.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 40 شهيدا، في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة حسان في منطقة بئر نعجة شمال القطاع، واستشهد مواطنان في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي. كما تم انتشال جثمان شهيد من محيط معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب القطاع وجرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال المسيّرة على مجموعة من المواطنين بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غرب غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.