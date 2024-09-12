طوفان الأقصى في اليوم 343.. الاحتلال يواصل عدوانه على القطاع والشهداء اكثر من 41 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ343، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و96 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 41 ألفًا و121 شهيدًا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و125 جريحًا.

في المقابل، أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ343:





12:33| قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

12:32| الأمين العام للأمم المتحدة :

-المزاعم ضد الأونروا زائفة ولا تحتمل.

-نشهد إفلاتا من العقاب وخرقا مستمرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

-علينا رفض الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأي ضم للضفة الغربية بشكل قاطع.

12:31| قوات الاحتلال تقتحم قرية شقبا غرب رام الله وبلدة عزون شرق قلقيلية.

12:20| مصادر محلية: إطلاق نار اتجاه النقطة العسكرية التابعة للاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس

12:14| الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء وجرحى نتيجة قصف للاحتلال على منزل يضم نازحين في مخيم 1 بالنصيرات

12:12| الإعلام العبري:

-حكومة نتنياهو تبلغ المحكمة العليا بأن إسرائيل لا تحتفظ بسيطرة فعالة على قطاع غزة.

-حكومة نتنياهو تبلغ المحكمة العليا بأن حماس لا تزال تستطيع ممارسة صلاحيات الحكم بغزة.

-حكومة نتنياهو تقول للمحكمة العليا إن الجيش لا يزال يتعرض لمقاومة في غزة تحت الأرض وفوقها.

12:07| قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوب قلقيلية.