40 شهيدًا في غارات متفرقة شنها الاحتلال على غزة

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدوانها وحربها التدميرية على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفة كل ما يتحرك في القطاع، بقصف جوي ومدفعي مستمر.

واسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس عن ارتقاء 40 شهيدا على الأقل، وفق ما ذكرت مصادر طبية.

وارتقى 3 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة حسان في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قصف منزل عائلة شاهين في بلوك سي بالنصيرات وسط قطاع غزة، إلى 6 شهداء.

والشهداء هم: زينب يعقوب شاهين (75 عاما)، تحرير حسين شاهين (50 عاما)، نور خالد شاهين (22 عاما)، شيماء خالد شاهين (18 عاما)، يوسف خالد شاهين (17 عاما)، لارا محمود شاهين (13 عاما).

وأسفر قصف متزامن استهدف منزلًا لعائلة العاجز شرق النصيرات، عن وقوع إصابات بين متوسطة وطفيفة.

ووقعت إصابات بقصف إسرائيلي قرب صالة الطيب في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 41 ألفًا و121 شهيدًا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و125 جريحًا، وفقًا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم الخميس.