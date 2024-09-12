بوريل: تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أمر لا يمكن قبوله

وطن: قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن تجاهل "إسرائيل"، التي تواصل هجماتها على قطاع غزة، للقانون الدولي "أمر لا يمكن قبوله".

وذكر بوريل في منشور له على منصة "إكس" اليوم الخميس، أن (إسرائيل) "استهدفت مدرسة في مخيم النصيرات للاجئين بغزة للمرة الخامسة، وفقد 6 من موظفي الأونروا حياتهم في الهجوم".

وأضاف: "إن تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي أن يقبله المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان على منصة "إكس"، إن "6 من موظفي الأونروا قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة.

وأشار غوتيريش إلى أن المدرسة التي قصفتها طائرات الاحتلال تعود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).