زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: يوم في حياتي تحت الحصار والعدوان في غزة

كيف تقضين وقتك؟ كيف يمرُّ اليوم في غزة؟ كيف تتدبّرين الأكل والماء؟ أسئلة أتعرّض لها باستمرار من أقارب وصديقات وأصدقاء من داخل وخارج البلاد، أو إعلاميين وإعلاميات، أيضًا الباحثات الميدانيات ممّن يوثّقن أحداث العدوان وانعكاسه على حياة النساء، إذ يُثيرهم الفضول حول نمط وأسلوب الحياة التي نعيشها ونقص الاحتياجات الأساسية تحت نير هذا العدوان الصهيوني الظالم.

اعتدت منذ سنوات الصحو فجرًا كُلّ يوم، وأنا مرتاحةٌ وكأنّ جسدي أخذ حاجته الكافية من النوم، ساعتي البيولوجية توقظني دون حاجةٍ لضبط المُنبّه، حتى لو كنت أويت للفراش قبلها بساعتين فقط.

أمّا في الشهور الأخيرة، ومع وجود عددٍ كبير من المقيمين والمقيمات معي في نفس المنزل، فإنّني أصحو في ذات التوقيت ولكن على قرقعة أبواب الحمّامات وكيلة التغسيل للوضوء والحركة ذهابًا وإيابًا من أجل الصلاة، حيث أنّ مكان نومي هو في الصالة الصغيرة (الموزِّع) بين الغرف. أفتح عيني ثم أُغلقها انتظارًا للحظة هدوءٍ لا تأتِ قبل السادسة صباحًا، أي بعد أن يعود الجميع لنومهم ونومهنّ مُجددًا. ورغم انزعاجي من الصّحو على القرقعة لكنني اعتدت ألّا أتذمّر، وأنا أتخيّل زميلاتي الأُخريات اللواتي يعشن في الخيام ولا يتمتعنّ بساعة هدوءٍ واحدة بسبب تداخل الأصوات.

أتململ بعض الوقت ثم أبدأ بممارسة طقسي اليومي، الاستحمام بماء فاتر لأنّي أقتنص فرصة وجود ماءٍ ساخن في الإبريق الحافظ للسخونة (التيرموس) الذي تبقّى من الليلة السابقة، أكتفي بأن أغسل شعري به وأُكمل الاستحمام بالماء البارد. أقول في سرّي شكرًا على نعمة الصيف، لأنني لن أحتمل برودة الماء في الشتاء، وسأضطرّ لإشعال النار بالحطب لتسخين الماء مثل ما حدث طيلة شهور الشتاء الفائت، ثُمّ أغسل ملابسي يدويًا بالطبع، وتقوم إحدى الشابّات في المنزل بنشر الغسيل على السطح، وغالبًا ما أقوم بنشره إذا كان الجميع مازلن نيامًا.

أتناول وجبة الفطور المكوّنة من الشاي والزعتر والزيت والدُّقة التي يشتهر بها أهل غزّة (المكوّنة من القمح المُحمّص والمطحون مع التوابل الخاصّة والحارّة بإضافة السمسم) مع شرائح الرُقاق، وإن لم يتوفّر فالبديل قطعة من الخبز، ومنذ شهر تقريبًا استمتعت بإضافة حبّة من الخيار مع هذه الوجبة، رغم غلائه ولكني اشتري كمية قليلة لترطيب الوجبة، لأنّي لا آكل مثل البقية الفول أو الحُمّص أو اللانشون الذين توفّروا لدينا بانتظام ومنذ شهرين تقريبًا بواسطة صناديق المساعدات الغذائية.

بوق سيّارة الأُجرة يجعلني أُسرع ويُرافقني يوميًا كُلّ من له حاجة للخروج؛ بعضهم للعمل وعددٌ من الشابات والشباب كُلٌّ حسب حاجته للحصول على فرصة اتصال بشبكة الإنترنت من مقرّ عملي حيث أذهب. كذلك تأتي الزميلات اللواتي لم تنزحن للجنوب ليبدأن يومهنّ العملي، كُلٌّ منهن حسب جدولها في مراكز الإيواء لتقديم العون القانوني والدعم النفسي للنساء والأطفال، وأنا أتابع خلال اليوم عملي في تأمين الاحتياجات الإغاثية لفئات المركز المُستهدفة وحضور الاجتماعات عبر الإنترنت سواء مع طاقم العمل بالمركز ممّن نزحن وينشطن في مناطق الجنوب أو مع المؤسسات الشريكة أو الداعمة، ويطول يوم العمل أحيانًا ليمتدّ حتى الساعة السادسة مساءً.

خلال اليوم أيضًا، أستغلّ وجود الإنترنت وأقوم بالاتصال بابنتي يوميًا لأطمئنّ عليها وأُطمئنها عني، وأُختي وأبناء وبنات أخواتي وبعض الصديقات اللواتي يُقمن بالخارج.

بالعودة للمنزل مساءً تكون وجبة الغداء جاهزة لي ولمن كانوا معي، وتحرص ابنة أختي المُقيمة معي بتحضير ما يُمكنني أن آكله.

في المساء بعد الثامنة أتناول الشاي وأحيانًا يكون معه نوعٌ من الحلويات التي صنعتها الشابات المقيمات في المنزل.

نستمع للأخبار سويًا أحيانًا ويدور النقاش المعتاد حول تحليل ما يدور، ومع طول الوقت أصبحنا لا نفتح التلفاز لأنّ الأخبار العاجلة نراها ونسمعها إما بشكل حيّ مباشر أو من خلال صفحات الإنترنت.

بالطّبع اختلفت التفاصيل اليومية الحالية عن فتراتٍ سابقة والتي كنت قد حاولت توثيقها قدر المستطاع، ففي الشهر الأول من العدوان كانت الحياة في بيتي مُختلفةٌ عن حياة النزوح لاحقًا إلى بيتٍ آخر داخل المدينة، ثم ما تلا ذلك لعدّة شهور وحتى يومنا هذا، باستمرار الحصار والتجويع والبحث عن توفير المياه، وكيف قضيت الأيام ومن معي نتدبّر أمور حياتنا يومًا بيوم.

ولكن الشيء الذي لم يتغيّر خلال ثلاثمائة وستّة وثلاثون يومًا هو استمرار القصف والتدمير والقتل للمواطنين والمواطنات، وما رافق ذلك كُلّه وما زال من حالة الرعب والخوف والقلق وقلّة النوم. بالنسبة لي مثلًا، فأنا لا أتمكّن من النوم طيلة الليل أحيانًا كثيرة، بسبب الطنين العالق في رأسي كُلّما سمعت هدير انفجارًا ما، فأسترجعُ هدير جنازير الدبابات أثناء أيامٍ وأسابيع مُتكرّرة من الحصار، وأصوات انفجار الصواريخ والمقذوفات المتلاحقة، في الليل وفي النهار أيضًا. وقد حدث أكثر من مرّة أن ينتبه عليّ السائق كيف أكاد أقفز كُلّما سمعت صوتًا قويًا أثناء مرورنا في الشارع من وإلى المكتب، فيبتسم ويقول "هذه ضربة بعيدة في الزيتون أو في الشاطئ أو في الشجاعية.. "، أو يقول "هذا هدير شاحنات المساعدات وهي خلفنا".

كما لم يختلف خلال كُلّ هذه الشهور المنصرمة، الشعور الذي يلازمني في صحوي ونومي بأنّنا جميعنا طالما استمرّت الإبادة مشاريع شهادة نتوقّع الموت بين الطلقة والقذيفة والصاروخ يوميًا، فقد تُباغتنا الطائرة الزنانة وتُطلق صاروخًا على مبنى نكون بجانبه ونحن في طريقنا، أو تُطلق مقذوفها على هدفٍ متحرّك يمرّ بجوارنا، ما يجعلنا شديدي الحذر، دائمي الإلتفات يمينًا ويسارًا وللخلف.

وهكذا، فأنا ومن بقيوا أحياء في غزة، لا نشعر بالأمان ولا لدقيقةٍ واحدة، ويومي كما أيّام الجميع من الصباح للصباح التالي - ومهما فعلت من أشغال - يمرُّ بقلقٍ وتوترٍ وحالة ترقّبٍ دائمة بانتظار شيءٍ أو مصيرٍ أجهله، ما يجعل ردّي على كُلّ من يسألني عن حالي هو أنّني مازلت سالمة حتّى اللحظة ولكنني لست بخير، ورغم ذلك كُلّه أتشبّث بأمل أن نكون ونظلّ بخير.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار