استطلاع للرأي: 42 % من "الإسرائيليين" يؤيدون ضم الضفة الغربية دون إعطاء الفلسطينيين حقوقا متساوية و38 ٪ يفضلون الحرب الإقليمية على اتفاق سلام إقليمي

رام الله – وطن: أظهر استطلاع مشترك للرأي العام الفلسطيني "الإسرائيلي" أجرى في تموز الماضي، ان 42 % من الإسرائيليين يؤيدون ضم الضفة الغربية دون إعطاء الفلسطينيين حقوقا متساوية و38 ٪ يفضلون الحرب الإقليمية على اتفاق سلام إقليمي.

وحسب الاستطلاع فأن 7 أكتوبر والحرب الحالية أنتجت "مخاوفاً هائلة من إبادة جماعية، وانعداماً ساحقاً للثقة المتبادلة، وتجريداً شبه كامل من الإنسانية للطرف الآخر، تقلل من تأييد حل الدولتين بين الإسرائيليين بينما تزيده بين الفلسطينيين، لكن أقلية فقط من كل جانب تؤيده".

ونشر الاستطلاع المسمى نبض الرأي العام الفلسطيني-الإسرائيلي المشترك" المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله والبرنامج الدولي للوساطة وحل الصراعات في جامعة تل أبيب بتمويل من مكتب الممثلية الهولندية ومكتب الممثلية اليابانية في فلسطين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين وتم جمع بياناته في تموز (يوليو) 2024.

وأظهر الاستطلاع إن "أكثر من 60 في المائة من كلا الجانبين يؤيدون سلاما إقليميا قائما على حل الدولتين والتطبيع العربي-الإسرائيلي إذا كان البديل هو حرب إقليمية متعددة الجبهات. كما أن الحوافز المقترحة من الباحثين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تزال قادرة على قلب الطاولة وتليين المواقف المتشددة مؤدية لخلق تأييد من أغلبية قوية بين الجانبين لحزمة سلام تفصيلية تنهي الصراع بشكل دائم ".

وأظهر الاستطلاع ان أغلبية كبيرة من الطرفين تتوقع أن تتصاعد الحرب وتمتد لتشمل الضفة الغربية والمنطقة، ومع ذلك، عند لحظة الاختيار بين خيار السلام الشامل الإقليمي بما في ذلك حل الدولتين، والتطبيع الإسرائيلي-السعودي، مقابل إمكانية حدوث حرب إقليمية متعددة الجبهات، فإن الأغلبية من الطرفين تفضل السلام الإقليمي.

وحسب الاستطلاع فأن حوالي ثلاثة أرباع الإسرائيليين (72٪) وثلثي (68٪) الفلسطينيين، إلى جانب 60٪ من فلسطينيي الداخل يتوقعون تصعيدا في الحرب لتشمل الضفة الغربية، كما ان ستة من كل عشرة إسرائيليين (58٪، بما في ذلك 62٪ من الإسرائيليين و41٪ فلسطينيي الداخل) و53٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن حرب غزة ستتوسع لحرب إقليمية.

وعند السؤال عن الاختيار بين حرب إقليمية تشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولبنان واليمن وربما إيران أو اتفاق سلام إقليمي يشمل حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، والتطبيع السعودي-العربي-الإسرائيلي، اختارت نسبة من 65٪ من الفلسطينيين و62٪ من الإسرائيليين السلام الاقليمي، وهذا يمثل تأييدا أعلى بكثير مما يعطيه أي من الجانبين لحل الدولتين بمفرده. 29٪ من الفلسطينيين و38٪ من الإسرائيليين يفضلون الحرب الإقليمية.

وأظهر الاستطلاع ان 40 ٪ من الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين، بزيادة 7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022، وهذه النسبة المؤيدة من الفلسطينيين أكبر من تلك المؤيدة لقيام دولة فلسطينية واحدة بحقوق محدودة للإسرائيليين (33٪)، أو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية للجميع 25٪

وحسب الاستطلاع تبلغ نسبة الإسرائيليين الذين يؤيدون ضم الضفة الغربية دون إعطاء الفلسطينيين حقوقا متساوية 42٪، أي ضعف نسبة أولئك الذين يؤيدون حل الدولتين والتي تبلغ 21٪ فقط (بانخفاض قدره 13 نقطة عن عام 2022، وهو أدنى مستوى لتأييد حل الدولتين منذ طرح أسئلة مماثلة في أوائل تسعينيات القرن العشرين). يؤيد 14٪ من الإسرائيليين قيام دولة ديمقراطية واحدة.

وحسب الاستطلاع انخفض تأييد حل الكونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل بين الإسرائيليين مقارنة بعام 2022: يبلغ التأييد اليوم 20٪ من جميع الإسرائيليين (مقارنة ب 29٪ في عام 2022)، لكنه ارتفع بين الفلسطينيين من 22٪ إلى 35٪ في عام 2024. أما بين الإسرائيليين، فإن 12٪ فقط من اليهود الإسرائيليين يؤيدون الكونفدرالية مقابل 52٪ من العرب.

للاطلاع على الاستطلاع كاملا اضغط هنا