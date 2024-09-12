مصادر عبرية: قائد وحدة الاستخبارات 8200 أبلغ رئيس الأركان استقالته من منصبه

رام الله – وطن: أفادت وسائل إعلام عبرة، بأنّ "قائد وحدة الاستخبارات 8200 اللواء يوسي شارييل أبلغ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته من منصبه".

وكان موقع "واللا" الإسرائيلي قد أشار في الأول من أيلول ان قائد الوحدة 8200، والتي تعد أكبر وحدة لجمع المعلومات في جيش الاحتلال، العميد يوسي شاريئيل، ينوي الإعلان عن انتهاء مهامه في الأسابيع المقبلة.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، قد اعلن في 25 آب الماضي، أنّ "الهدف العسكري النّوعي في عمليّة "يوم الأربعين"، هو قاعدة الاستخبارات العسكريّة "أمان" ووحدة "8200" في "غليلوت"، والهدف الآخر هو قاعدة الدّفاع الجوّي في عين شيميا"، لافتًا إلى أنّ "معطياتنا تؤكّد أنّ عددًا معتدًا به من المُسيّرات وصلت إلى هذين الهدفين، ولكن العدو يتكتّم.