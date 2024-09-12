الاحتلال ينشئ وحدة استخباراتية بالجولان وحزب الله يشن هجمات على الجليل ويدخل مستوطنات جديدة على خط النار

وطن: أعلن جيش الاحتلال إن قيادته الشمالية أنشأت وحدة جديدة في الجولان، في حين أعلن حزب الله أنه شن هجمات على قواعد ومقار عسكرية لجيش الاحتلال في الجليل.

وقال جيش الاحتلال إن إنشاءه للوحدة الجديدة في الجولان جاء للتعامل مع ما وصفها "بتهديدات العدو، لا سيما الاستخباراتية".

في المقابل، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف لأول مرة مستوطنة روش هانيكرا وقصف مستوطنة متسوفا برشقات صاروخية، كما أكد أنه استهدف موقع المالكية وحقق إصابة مباشرة.

كما أعلن ان مقاتليه هاجموا قاعدة ناحل ‏غيرشوم بأسراب من الطائرات الانقضاضية، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها.‏

ودوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرة، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق في منطقتين بالجليل الغربي بعد سقوط قذائف من لبنان.



وبدورها، أفادت إذاعة الاحتلال باندلاع حرائق إثر إطلاق نحو 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء حرائق في منطقتي متسوبا ومتسبي هيلا بالجليل الغربي.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق أيضا مهاجمته مواقع للاحتلال في الجليل والجولان ومزارع شبعا المحتلة ومواقع الراهب والمطلة ورويسة القرن وثكنة زبدين وحاجزا عسكريا في مستوطنة دان وقاعدة أبيريم، ومربض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة.