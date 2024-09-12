توقيع 20 اتفاقية استثمار مشترك من أجل تعزيز استدامة الموارد المائية والصمود في الضفة الغربية

وطن: أطلقت اليوم في أريحا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ورئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر والمزارعون المحليون، مشروع "تقنيات نوعية لتطوير الزراعة" (قطرة) من خلال توقيع 20 اتفاقية استثمار مشترك جديدة. يبلغ إجمالي هذه الاستثمارات 1.3 مليون دولار، وستوفر للمزارعين في الضفة الغربية معدات ري موفرة للمياه لتحسين كفاءة المياه وزيادة القدرة على التحمل.

ستساعد اتفاقيات الاستثمار المشترك حوالي 300 مزارعًا من محافظتي أريحا وطوباس في تبني تقنيات توفير المياه، بما في ذلك أجهزة التنقيط منخفضة التدفق، وأنظمة الري الآلية، وتبطين البرك، كما سيوفر النشاط أجهزة تأين كهرومغناطيسية وفلاتر رملية لتحسين جودة مياه الري.

يستهلك القطاع الزراعي أكثر من نصف موارد المياه العذبة المحدودة في الضفة الغربية، ولزيادة إنتاجية المياه الزراعية وتقليل الضغط على المياه الجوفية لا بد من تحسين وتحديث الممارسات الزراعية، خاصة تلك المتعلقة بالري. وستُكرَّس الجهود من خلال نشاط قطرة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تعزيز كفاءة وإنتاجية المياه ودعم القدرة الزراعية على التحمل، وتحسين الأمن المائي والغذائي.

قطرة هو نشاطًا مدته 4 سنوات بتمويل قدره 36 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم الزراعة المقاومة للتغيرات المناخية. سيعمل قطرة على زيادة وصول المزارعين إلى تقنيات الري المتقدمة التي تعزز توفير المياه، مثل أنظمة التنقيط منخفضة التدفق، بهدف تقليل استخدام المياه بمقدار 4 ملايين متر مكعب في الضفة الغربية وغزة. ومن خلال التدريب المستهدف، سيمكن مشروع قطرة المزارعين من تبني ممارسات المحافظة على المياه وتحسين إدارة موارد المياه العذبة والأنظمة البيئية المرتبطة بها من خلال القضاء على استخدام المواد الكيميائية والأسمدة.

أكد رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر على أهمية هذا النشاط وشدد على أن الحاجة إلى تحسين استخدام المياه والحفاظ على الموارد أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. "سيوفر مشروع قطرة في نهاية المطاف تقنيات متقدمة والمساعدة الفنية والتدريب لـ 11,500 مزارع فلسطيني. سيضمن النشاط الشمولية من خلال توفير فرص للرجال والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء. ومن خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، يهدف مشروع قطرة إلى تعظيم تأثيره وضمان الاستخدام الفعال للموارد لصالح المزارعين ومجتمعاتهم"، وفقًا لما قاله مدير مشروع قطرة جان فرانسوا غاي.

تبقى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع قطرة ملتزمان بتعزيز الأهداف التنموية ودعم المجتمعات في الضفة الغربية وغزة. ويؤكد توقيع هذه الاتفاقيات على الالتزام المستمر ببناء القدرة على التحمل وتحسين سبل العيش والنمو الاقتصادي في ظل التحديات الحالية.