قوات الاحتلال تخط شعارات عنصرية في مدرسة ببلدة الخضر

وطن: خطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شعارات عنصرية في مدرسة ذات النطاقين للإناث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر احمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم مدرسة ذات النطاقين، وخطت شعارات عنصرية على واجهة احدى الصفوف المدرسية منها "الشعب الإسرائيلي حي ".

يشار الى ان مجمع مدارس بلدة الخضر ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يتعرض لمضايقات واستفزازات من قبل قوات الاحتلال، وخصوصا اثناء الدوام الرسمي، بحكم موقعها قرب جدار الفصل العنصري، من حيث تواجد الجنود في محيط المدارس، والتحرش بالطلبة وملاحقتهم، واطلاق قنابل الغاز السام والصوت .