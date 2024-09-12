الاحتلال يهدم منزلاً في دير بلوط غرب سلفيت

وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، إن جرافات الاحتلال، هدمت منزلاً قيد الإنشاء للمواطن محمد هائل، والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع، شمال غرب البلدة في المنطقة المسماة "ظهر رجال".

يشار إلى أن هذا المنزل هو الثالث الذي يهدم منذ صباح اليوم، إذ هدم الاحتلال منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، ومنزلا آخرا في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى.